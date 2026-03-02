Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Amsterdam, scoperto un dipinto di Rembrandt

Mondo

"Il Rijksmuseum di Amsterdam ha annunciato la scoperta di un dipinto di Rembrandt di cui si erano perse le tracce per 65 anni. Risalente al 1633 e intitolata “Visione di Zaccaria nel Tempio”, l’opera è stata recentemente consegnata al museo dal nuovo proprietario per essere analizzata ed è stata scansionata con tecnologie avanzate e autenticata grazie ad accurate analisi stilistiche. “I materiali, le somiglianze stilistiche e tematiche, le modifiche apportate da Rembrandt e la qualità complessiva del quadro supportano la conclusione che questo dipinto è un’opera autentica di Rembrandt van Rijn”, ha spiegato il museo.

Prossimi video

Attacco all'Iran, il racconto degli italiani bloccati a Dubai

Mondo

Segretario difesa Usa: non è guerra per cambio di regime

Mondo

Aeroporto di Dubai deserto per crisi Usa-Iran

Mondo

Attivista iraniana Rayhane Tabrizi: regime come animale ferito

Mondo

Iran, Londra autorizza gli Stati Uniti a utilizzo basi britanniche

Mondo

Attacco Iran, Berlino, Parigi e Londra pronte ad azioni difensive

Mondo