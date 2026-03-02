Amsterdam, scoperto un dipinto di Rembrandt

"Il Rijksmuseum di Amsterdam ha annunciato la scoperta di un dipinto di Rembrandt di cui si erano perse le tracce per 65 anni. Risalente al 1633 e intitolata “Visione di Zaccaria nel Tempio”, l’opera è stata recentemente consegnata al museo dal nuovo proprietario per essere analizzata ed è stata scansionata con tecnologie avanzate e autenticata grazie ad accurate analisi stilistiche. “I materiali, le somiglianze stilistiche e tematiche, le modifiche apportate da Rembrandt e la qualità complessiva del quadro supportano la conclusione che questo dipinto è un’opera autentica di Rembrandt van Rijn”, ha spiegato il museo.
