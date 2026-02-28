Teheran, manifestazioni contro raid Usa e Israele

A Teheran centinaia di cittadini filogovernativi hanno manifestato contro gli attacchi di Israel e Stati Uniti, denunciando le azioni occidentali e sostenendo la difesa nazionale
