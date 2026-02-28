Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Teheran, manifestazioni contro raid Usa e Israele

Mondo

A Teheran centinaia di cittadini filogovernativi hanno manifestato contro gli attacchi di Israel e Stati Uniti, denunciando le azioni occidentali e sostenendo la difesa nazionale

Prossimi video

Attacco all'Iran, Araghchi: falliti obiettivi Usa e Israele

Mondo

Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: non vogliamo armi nucleari

Mondo

Missili iraniani a Dubai, il racconto di un italiano

Mondo

Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi: attacco illegale e illegittimo

Mondo

Attacco all'Iran, missile colpisce hotel a Dubai

Mondo

India, manifestazioni pro-Iran dopo attacchi Usa-Israele

Mondo