Un missile iraniano ha colpito un condominio nel centro di Tel Aviv, dove risuonano le sirene in città e nel centro di Israele. La donna di circa 40 anni che era stata gravemente ferita è deceduta. Lo riferisce 'The Times of Israel' che cita i soccorsi

La donna di circa 40 anni che era stata gravemente ferita dall'impatto di un missile balistico iraniano a Tel Aviv è deceduta. Lo riferisce 'The Times of Israel' che cita i soccorsi. Il servizio di ambulanza Magen David Adom ha trasportato in ospedale un uomo sulla quarantina in condizioni gravi, un uomo sulla trentina in condizioni moderate e una donna sui 90 anni in condizioni moderate. Ci sono altre 17 persone leggermente ferite.