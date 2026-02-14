Offerte Sky
Ucraina, attacco russo a Odessa: almeno un morto

Mondo

Droni russi hanno colpito nella notte la regione ucraina di Odessa. Almeno una persona è morta nell’attacco e un edificio residenziale è stato danneggiato

