Ucraina, attacco russo a Odessa: almeno un morto

Droni russi hanno colpito nella notte la regione ucraina di Odessa. Almeno una persona è morta nell’attacco e un edificio residenziale è stato danneggiato
Prossimi video
Venezuela, oltre sei tonnellate di forniture mediche da Usa
Mondo
Parigi, attacco all’Arc de Triomphe: morto l’aggressore
Mondo
Italia-Africa, Meloni: Roma ponte con l'Europa
Mondo
Canada, Carney depone fiori per le vittime di Tumbler Ridge
Mondo
Caraibi, nuovo raid Usa contro presunta nave di narcos
Mondo
Meloni ad Addis Abeba, nostro futuro legato all'Africa
Mondo
Rubio a Monaco: vogliamo Europa forte, nostri destini legati
Mondo