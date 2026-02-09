Ucraina, raid russo su Odessa: morti e feriti

Una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni russi su Odessa. In città sono stati registrati danni alle infrastrutture residenziali e scoppiati incendi. Oleh Kiper, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Odessa, lo ha annunciato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha effettuato un massiccio attacco alla regione di Odessa con droni d'attacco.
