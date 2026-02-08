Tel Aviv, manifestanti chiedono inchiesta su raid 7 ottobre

A Tel Aviv, sabato 7 febbraio, manifestanti hanno chiesto una commissione statale d’inchiesta indipendente sui fatti del 7 ottobre 2023. Da settimane la protesta si ripete, per ottenere un’indagine non politica e non scelta dal governo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il 5 febbraio di aver consegnato un documento sulle condotte governative prima e durante l’attacco, nell’ambito dell’indagine del Controllore di Stato. L’attacco di Hamas nel sud di Israele ha ucciso 1.200 persone e ha innescato la guerra a Gaza, con oltre 71.000 palestinesi uccisi, una crisi alimentare e lo sfollamento interno dell’intera popolazione della Striscia.