Russia, studenti indiani feriti in accoltellamento a Ufa

Mondo

Quattro studenti indiani sono rimasti feriti in un attacco con coltello avvenuto in un’università medica di Ufa, nella regione russa del Bashkortostan. Secondo gli inquirenti, l’aggressione è stata compiuta da un 15enne che, nello stesso episodio, ha ferito anche altri studenti e alcuni agenti di polizia intervenuti

