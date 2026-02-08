Minneapolis, manifestazione ricorda le vittime dell'ICE

Leader indigeni e membri della comunità si sono riuniti a Minneapolis sabato 7 febbraio. Si è tenuto un memoriale per le vittime delle operazioni federali legate all’immigrazione, Renee Good e Alex Pretti. La cerimonia «Wokiksuye – In Remembrance & Witness» si è svolta a Powderhorn Park. È stata letta una lettera della moglie di Renee, Becca Good, oltre a una poesia della poetessa Junauda Petrus.
