Messico, corteo pro Maduro contro gli Stati Uniti

Centinaia di persone hanno marciato nel centro di Città del Messico per chiedere la libertà di Nicolas Maduro e criticare l’interferenza degli Stati Uniti in America Latina. La protesta è stata organizzata dal Fronte Anti-imperialista Messicano per il Venezuela con slogan a difesa della sovranità dei popoli. La mobilitazione arriva a un mese dalla cattura di Maduro e di Cilia Flores durante un’operazione militare statunitense a Caracas. Il governo messicano ha condannato l’intervento e ha ribadito il sostegno a dialogo, multilateralismo e diritto internazionale.
