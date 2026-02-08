Giappone, schiacciante vittoria della premier Takaichi

La premier giapponese Sanae Takaichi ottiene una netta vittoria elettorale con la sua coalizione ultraconservatrice, conquistando almeno 310 seggi alla Camera bassa, la miglior performance del Partito Liberal Democratico da nove anni
Prossimi video
Gaza, camion di aiuti verso il valico di Rafah
Mondo
Portogallo, urne aperte per secondo turno presidenziali
Mondo
Spagna, maltempo e alluvioni tra Cadice e Malaga
Mondo
Tel Aviv, manifestanti chiedono inchiesta su raid 7 ottobre
Mondo
Messico, corteo pro Maduro contro gli Stati Uniti
Mondo
Minneapolis, manifestazione ricorda le vittime dell'ICE
Mondo
Iran: pronti ad un accordo con Trump
Mondo