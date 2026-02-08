Offerte Sky
Giappone, schiacciante vittoria della premier Takaichi

Mondo

La premier giapponese Sanae Takaichi ottiene una netta vittoria elettorale con la sua coalizione ultraconservatrice, conquistando almeno 310 seggi alla Camera bassa, la miglior performance del Partito Liberal Democratico da nove anni

