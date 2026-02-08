Gaza, camion di aiuti verso il valico di Rafah

Convogli di aiuti umanitari e carburante sono stati avvistati mentre si avvicinavano al valico di Rafah, principale punto di accesso tra l’Egitto e la Striscia di Gaza. Il passaggio, considerato una linea vitale per i civili palestinesi dell’enclave assediata, è stato riaperto il 2 febbraio nell’ambito del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Hamas
