Baghdad, commercianti protestano contro aumenti doganali

Mondo

Commercianti e negozianti di Baghdad hanno protestato contro l’aumento delle tariffe doganali, chiudendo alcuni negozi in segno di solidarietà. Il governo iracheno ha precisato che le nuove tariffe riguardano alcuni prodotti, con percentuali variabili, ma non toccano cibo, medicine e beni di prima necessità

