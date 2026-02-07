Offerte Sky
Ucraina, attacco russo provoca incendi e danni alle centrali

Mondo

Un attacco russo ha colpito nella notte la regione di Kiev, provocando incendi in un magazzino a Yahotyn e danni alle infrastrutture elettriche. Secondo il presidente Zelensky, sono stati lanciati oltre 400 droni e circa 40 missili contro centrali, sottostazioni e linee di distribuzione, causando interruzioni nei servizi

