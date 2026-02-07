Ucraina, attacco russo provoca incendi e danni alle centrali

Un attacco russo ha colpito nella notte la regione di Kiev, provocando incendi in un magazzino a Yahotyn e danni alle infrastrutture elettriche. Secondo il presidente Zelensky, sono stati lanciati oltre 400 droni e circa 40 missili contro centrali, sottostazioni e linee di distribuzione, causando interruzioni nei servizi
Prossimi video
Usa, uomo salvato da scarpata ghiacciata grazie a un AirTag
Mondo
Colombia, esplosione in miniera a Guachetá: vittime
Mondo
Tagli al Washington Post, l'intervista a Gerry Shih
Mondo
Usa e Iran, colloqui positivi in Oman, ma strada è lunga
Mondo
Riapre valico Rafah, famiglie rientrano a Gaza
Mondo
Agricoltori protestano a Barcellona contro accordo Mercosur
Mondo
Yemen, in migliaia a Sanaa a sostegno dei palestinesi
Mondo