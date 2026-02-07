Genova, portuali in sciopero: bloccata nave verso Israele

A Genova i lavoratori portuali hanno preso parte a uno sciopero "contro l'economia di guerra" in occasione della giornata di mobilitazione internazionale indetta dal Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp), Usb e altri sindacati di base. Nel corso dello sciopero i lavoratori hanno bloccato i varchi portuali Etiopia e Albertazzi e hanno impedito l'attracco della nave Zim New Zealand diretta verso Israele.