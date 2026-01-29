Offerte Sky
Uk, Starmer in Cina per rafforzare legami economici

Mondo

Il premier britannico Keir Starmer ha visitato Pechino, incontrando il presidente cinese Xi Jinping e il premier Li Qiang. Accordi commerciali e investimenti AstraZeneca segnano la visita, con dialoghi su sicurezza e diritti umani

