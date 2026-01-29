Spagna, evacuazioni per inondazioni a Jerez

Inn Spagna, a Jarez, forti piogge portate dalla tempesta Kristin hanno sommerso case e campi. La Guardia Civil ha evacuato persone, salvato animali e aiutato automobilisti bloccati
Prossimi video
Minneapolis, Homan: "Cooperazione locale riduce l'ICE"
Mondo
Ice Minneapolis, Homan: accordo con polizia consetirebbe riduzione Ice
Mondo
Starmer in Cina: "Al via una relazione sofisticata"
Mondo
Svizzera, Tajani: nessun incidente diplomatico, ma giustizia
Mondo
USA restituiscono al Venezuela una petroliera sequestrata
Mondo
Perù, scontri a Lima contro il presidente ad interim Jeri
Mondo
Texas, protesta contro ICE per uomo e figlio detenuti
Mondo