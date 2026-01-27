Proteste contro ICE: agenti iniziano a lasciare Minneapolis

Proseguono le proteste di cittadini e studenti contro l’Immigration and Customs Enforcement. Oggi intanto gli agenti federali inizieranno a lasciare la città, secondo il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey
Prossimi video
Minnesota, Trump perde consensi e cerca una via d'uscita
Mondo
Sky Tg24 Mondo, gli scontri a Minneapolis
Mondo
Minneapolis, Trump vuole una soluzione ma non una resa
Mondo
Groenlandia, la storia di un giovane innamorato della sua terra
Mondo
Guerra in Ucraina, Ue approva divieto acquisto gas russo dal 2028
Mondo
Minacce a Carabinieri, Tajani convoca ambasciatore israeliano
Mondo
Gaza, trovato corpo dell'ultimo ostaggio israeliano
Mondo