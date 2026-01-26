Offerte Sky
Usa, nuovi scontri a Minneapolis dopo morte di Alex Pretti

Mondo

A Minneapolis migliaia di persone hanno protestato contro l'ondata di controlli da parte degli agenti ICE. Le manifestazioni si sono intensificate dopo l’uccisione di Renee Good il 7 gennaio e di Alex Pretti il 24 gennaio. Numerose proteste a supporto sono scoppiate anche a New York, Washington D.C. e San Francisco.

