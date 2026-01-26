Usa, nuovi scontri a Minneapolis dopo morte di Alex Pretti

A Minneapolis migliaia di persone hanno protestato contro l'ondata di controlli da parte degli agenti ICE. Le manifestazioni si sono intensificate dopo l’uccisione di Renee Good il 7 gennaio e di Alex Pretti il 24 gennaio. Numerose proteste a supporto sono scoppiate anche a New York, Washington D.C. e San Francisco.
Prossimi video
Quando Alex Pretti lesse l'orazione funebre per un veterano
Mondo
Uk, nuove defezioni verso partito di Nigel Farage
Mondo
Don Winslow a Sky TG24: "In Usa clima di illegalità e minaccia"
Mondo
Trump agli alleati in Afghanistan e la mancata risposta di Meloni
Mondo
Giappone, oltre un metro di neve ricopre isola di Hokkaido
Mondo
Illuminato il mosaico con il ritratto di Papa Leone XIV
Mondo
Grecia, incendio in una fabbrica: morti e dispersi
Mondo