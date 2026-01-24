Offerte Sky
Aurora boreale in Groenlandia illumina la capitale Nuuk

Mondo

L’aurora boreale ha illuminato il cielo di Nuuk, capitale della Groenlandia, con intense sfumature verdi. È causata da tempeste solari che spingono particelle cariche a collidere con i gas dell’atmosfera terrestre. Il fenomeno è stato visibile nella notte, creando giochi di luce ben definiti sopra la città. Il colore più frequente è il verde, ma possono comparire anche tonalità rosse e rosa.

