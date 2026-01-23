Offerte Sky
Groenlandia, esercitazioni militari danesi a Nuuk

Mondo

Le forze armate danesi hanno diffuso immagini di addestramenti militari nell’area di Nuuk, in Groenlandia. L’esercito danese ha spiegato che l’invio di rinforzi rientra nell’esercitazione “Arctic Endurance”, legata alla crescente attenzione sulla sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico del Nord. Le attività arrivano dopo le nuove dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump sull’accesso degli Stati Uniti alla Groenlandia e sul rafforzamento della sicurezza NATO nella regione.

