Nuova Zelanda, frana in un campeggio: diversi dispersi

Mondo

In Nuova Zelanda le forti piogge hanno provocato una frana in un campeggio di Mount Maunganui. Lo smottamento ha causato la caduta di macerie sulla struttura e diverse persone risultano scomparse in seguito all’incidente.

