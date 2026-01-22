Nuova Zelanda, frana in un campeggio: diversi dispersi

In Nuova Zelanda le forti piogge hanno provocato una frana in un campeggio di Mount Maunganui. Lo smottamento ha causato la caduta di macerie sulla struttura e diverse persone risultano scomparse in seguito all’incidente.
Prossimi video
Usa, nuovi scontri con agenti ICE a Minneapolis
Mondo
Davos, Trump annuncia piano con Nato per Groenlandia
Mondo
Donald Trump annuncia nuovo “Board of Peace” per Gaza
Mondo
Groenlandia, Giorgia Meloni: dazi Usa sono un errore
Mondo
Groenlandia, Trump annuncia accordo ma mancano dettagli
Mondo
Nato, Rutte: con Trump ottimo incontro e risultato
Mondo
Trump: su Groenlandia grande accordo, durerà per sempre
Mondo