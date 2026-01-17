Sky TG25, l'Iran del regime

Gli scenari di politica internazionale e la crisi drammatica che sta attraversando l'Iran raccontati da Alessio Viola nel suo Sky TG25. Ospiti della puntata: Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali, Elisabetta Piccolotti, Sinistra italiana, Howtan Re artista iraniano, Amb. Michele Valensise, Presidente IAI, Yassmin Pucci, attrice e scrittrice, pronipote dell'ultimo Scià di Persia, Niccolò Califano, food blogger, ex concorrente Masterchef