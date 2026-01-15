Offerte Sky
Ucraina, l'attacco di un drone russo a Leopoli

Mondo

A Leopoli, in Ucraina, un drone russo ha quasi colpito un monumento dedicato a Stepan Bandera. L’esplosione è avvenuta in un parco giochi accanto alla statua e l'onda d'urto ha investito un operaio comunale che stava spalando la neve.

