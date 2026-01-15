SpaceX, l’ammaraggio anticipato della Crew-11 sulla Terra

La capsula SpaceX, che trasportava un equipaggio di quattro membri, è rientrata con un ammaraggio al largo della California
