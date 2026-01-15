Offerte Sky
Scontri a Minneapolis, agente spara e ferisce un immigrato

Mondo

Non si placano le tensioni a Minneapolis, a seguito dell'omicidio di Renee Good da parte di un agente dell'Immigration and customs enforcement (Ice). Come hanno riferito alcuni funzionari locali, un agente federale ha nuovamente sparato e ferito un immigrato.

