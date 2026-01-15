Offerte Sky
Caracas, sostenitori di Maduro marciano per il suo rilascio

Mondo

I sostenitori di Nicolas Maduro si sono riuniti a Caracas per chiedere il rilascio del deposto presidente venezuelano e di sua moglie Cilia Flores, catturati il 3 gennaio dalle forze statunitensi

