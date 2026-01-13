Vulcano Kilauea in eruzione, fontane di lava alle Hawaii

Il vulcano Kilauea ha mostrato spettacolari fontane di lava nelle ultime ore. Secondo gli esperti, l’eruzione è in corso a fasi alterne da fine dicembre. I getti hanno raggiunto diversi metri di altezza nel cratere Halemaʻumaʻu. Kilauea è tra i vulcani più attivi al mondo.
