Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parigi, proteste degli agricoltori contro il Mercosur

Mondo

A Parigi centinaia di agricoltori si sono accampati davanti al palazzo del Parlamento per protestare contro l’accordo commerciale UE-Mercosur. Le autorità hanno stimato la presenza di circa 350 trattori alla manifestazione organizzata dalla FNSEA, uno dei maggiori sindacati agricoli francesi.

Prossimi video

Iran, proteste contro Teheran all'ambasciata a Londra

Mondo

Colombia, veglia per i detenuti bloccati in Venezuela

Mondo

Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran

Mondo

Crisi Venezuela, Trentini e Burlò rientrati in Italia

Mondo

Ucraina, nuova pioggia di missili russi su diverse città

Mondo

Strage Svizzera, resta in carcere gestore del Pub

Mondo