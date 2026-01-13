Offerte Sky
New York, maxi sciopero degli infermieri

Mondo

Quasi 15mila infermieri della NYSNA hanno scioperato a New York per chiedere più personale, sicurezza e un contratto equo. La protesta, davanti a diversi ospedali tra cui il NewYork-Presbyterian, segue mesi di trattative fallite. I sanitari denunciano carichi di lavoro eccessivi che riducono il tempo per i pazienti. Il sindaco Mamdani ha chiesto a ospedali e sindacato di tornare a negoziare

