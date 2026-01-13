Colombia, veglia per i detenuti bloccati in Venezuela

A Cúcuta, in Colombia, i familiari dei detenuti hanno organizzato una veglia con candele per chiedere il rilascio dei loro cari in carcere in Venezuela. I partecipanti hanno mostrato foto e cartelli invocando la libertà dei prigionieri. Secondo i dati diffusi, alcune decine di persone sono state liberate, ma molte restano ancora in carcere. Le famiglie chiedono al governo venezuelano di accelerare il processo di scarcerazione.
