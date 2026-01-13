Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, veglia per i detenuti bloccati in Venezuela

Mondo

A Cúcuta, in Colombia, i familiari dei detenuti hanno organizzato una veglia con candele per chiedere il rilascio dei loro cari in carcere in Venezuela. I partecipanti hanno mostrato foto e cartelli invocando la libertà dei prigionieri. Secondo i dati diffusi, alcune decine di persone sono state liberate, ma molte restano ancora in carcere. Le famiglie chiedono al governo venezuelano di accelerare il processo di scarcerazione.

Prossimi video

Iran, proteste contro Teheran all'ambasciata a Londra

Mondo

Colombia, veglia per i detenuti bloccati in Venezuela

Mondo

Proteste in Iran, blackout internet e scontri a Teheran

Mondo

Crisi Venezuela, Trentini e Burlò rientrati in Italia

Mondo

Ucraina, nuova pioggia di missili russi su diverse città

Mondo

Strage Svizzera, resta in carcere gestore del Pub

Mondo