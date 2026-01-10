Venezuela, Trump incontra petrolieri per intese su petrolio

Il presidente Trump ha incontrato alla Casa Bianca i dirigenti di alcune delle più grandi compagnie petrolifere per discutere della produzione di greggio in Venezuela. "Decideremo quali compagnie petrolifere entreranno e a quali consentiremo l'ingresso" in Venezuela, ha detto Trump. Ai colloqui hanno preso parte aziende come Chevron, Exxon Mobil e ConocoPhillips.
