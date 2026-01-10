Minneapolis, donna uccisa da ICE: proteste in città

A Minneapolis centinaia di persone hanno marciato attraverso il centro della città dopo che un agente dell'ICE ha ucciso a colpi d'arma da fuoco una cittadina statunitense. I manifestanti si sono radunati davanti agli hotel che si dice ospitino agenti federali e hanno inscenato una protesta rumorosa usando pentole, padelle, fischietti e megafoni.
