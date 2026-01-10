Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Colombia, ribelli Farc: "Pronti a combattere contro Usa"

Mondo

In Colombia le Farc hanno invitato gli altri gruppi ribelli a unirsi per combattere contro gli Stati Uniti. L’appello è stato pronunciato dal leader del gruppo Nestor Gregorio Vera, conosciuto con il nome di "Ivan Mordisco". Nel Paese le forze ribelli contano più di 11.000 membri e si finanziano attraverso il traffico di droga e l'estrazione illegale di oro.

Prossimi video

Scontri e proteste a Minneapolis davanti sede agenzie federali

Mondo

Sky Tg24 Mondo, l'uccisione di una donna a Minneapolis e le proteste contro ICE

Mondo

Trump: avremo la Groenlandia in un modo o nell'altro

Mondo

Donna uccisa a Minneapolis, il video dell'agente dell'Ice

Mondo

Venezuela, scarcerati diversi detenuti. Attesa per Trentini

Mondo

Blackout in Iran, la rete usata come arma dal regime

Mondo