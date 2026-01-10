Colombia, ribelli Farc: "Pronti a combattere contro Usa"

In Colombia le Farc hanno invitato gli altri gruppi ribelli a unirsi per combattere contro gli Stati Uniti. L’appello è stato pronunciato dal leader del gruppo Nestor Gregorio Vera, conosciuto con il nome di "Ivan Mordisco". Nel Paese le forze ribelli contano più di 11.000 membri e si finanziano attraverso il traffico di droga e l'estrazione illegale di oro.
