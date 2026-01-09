Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ucraina, attacco droni russi su Kiev: morti e feriti

Mondo

Droni russi hanno colpito Kiev nella notte, causando almeno quattro morti e 19 feriti. Gli attacchi, iniziati prima di mezzanotte, hanno interessato più quartieri residenziali e infrastrutture cittadine. Tra le vittime anche un soccorritore, intervenuto su un palazzo colpito due volte, mentre altri quattro membri della stessa équipe sono rimasti feriti. I raid hanno provocato gravi danni a diversi edifici, inclusi un centro commerciale e aree adiacenti a una struttura sanitaria

Prossimi video

Venezuela annuncia la liberazione di detenuti stranieri

Mondo

Sky Tg24 Mondo, le proteste contro il carovita in Iran

Mondo

Strage Svizzera, avvocato vittime: Non posso parlare

Mondo

Il Papa annuncia il nuovo concistoro per il 27 e 28 giugno

Mondo

Venezuela, ore di attesa e speranza per la sorte di Trentini

Mondo

Donna uccisa da ICE a Minneapolis, sale la tensione negli Usa

Mondo