Ucraina, attacco droni russi su Kiev: morti e feriti

Droni russi hanno colpito Kiev nella notte, causando almeno quattro morti e 19 feriti. Gli attacchi, iniziati prima di mezzanotte, hanno interessato più quartieri residenziali e infrastrutture cittadine. Tra le vittime anche un soccorritore, intervenuto su un palazzo colpito due volte, mentre altri quattro membri della stessa équipe sono rimasti feriti. I raid hanno provocato gravi danni a diversi edifici, inclusi un centro commerciale e aree adiacenti a una struttura sanitaria