Sparatoria in una chiesa a Salt Lake City, vittime e feriti

Una sparatoria è avvenuta in una Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Salt Lake City, nello Utah, provocando morti e feriti. La polizia ha riferito che diverse persone sono state colpite durante l’attacco, avvenuto nella serata del 7 gennaio. Secondo le autorità, almeno un sospettato si è dato alla fuga subito dopo i fatti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.
Prossimi video
Agenti Ice uccidono donna a Minneapolis
Mondo
Maltempo sull'Europa, voli cancellati e disagi
Mondo
Groenlandia, Casa Bianca: lavoriamo a potenziale acquisto
Mondo
Crans-Montana, indagini sull'impero economico dei coniugi Moretti
Mondo
Crisi Venezuela, Usa sequestrano due petroliere russe
Mondo
Iran in rivolta, proseguono scontri e manifestazioni
Mondo
Usa sequestra due petroliere della “flotta ombra” russa
Mondo