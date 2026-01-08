Sparatoria in una chiesa a Salt Lake City, vittime e feriti

Una sparatoria è avvenuta in una Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Salt Lake City, nello Utah, provocando morti e feriti. La polizia ha riferito che diverse persone sono state colpite durante l’attacco, avvenuto nella serata del 7 gennaio. Secondo le autorità, almeno un sospettato si è dato alla fuga subito dopo i fatti. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.