Los Angeles ricorda le vittime dell’incendio Eaton del 2025

Mondo

I residenti di Altadena, nella contea di Los Angeles, si sono riuniti per una veglia a un anno dall’incendio Eaton che ha colpito il quartiere. La cerimonia si è svolta con un momento di silenzio e la commemorazione delle persone scomparse. Durante gli interventi è stato ricordato l’impatto duraturo del rogo sulla comunità locale. Sono emerse anche difficoltà ancora irrisolte legate alla ricostruzione e ai ristori per le vittime.

