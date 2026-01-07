Venezuela, sette giorni di lutto per le vittime dell'attacco

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato di aver indetto sette giorni di lutto nazionale in onore delle vittime dell'operazione militare statunitense condotta lo scorso fine settimana, culminata nella cattura del leader chavista Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores.
