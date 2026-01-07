Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, sette giorni di lutto per le vittime dell'attacco

Mondo

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha annunciato di aver indetto sette giorni di lutto nazionale in onore delle vittime dell'operazione militare statunitense condotta lo scorso fine settimana, culminata nella cattura del leader chavista Nicolás Maduro e di sua moglie, Cilia Flores.

Prossimi video

Sky Tg24 Mondo, le mire di Trump su Venezuela e Groenlandia

Mondo

Groenlandia, Casa Bianca: Trump valuta tutte le opzioni

Mondo

Groenlandia, Casa Bianca: Trump valuta tutte le opzioni

Mondo

Ucraina, sostegno Usa a forza internazionale

Mondo

Crans-Montana, ammissioni del Comune sui mancati controlli

Mondo

Venezuela, Trump: Usa coinvolti a tempo indeterminato

Mondo