Venezuela, le conseguenze del blitz Usa contro Maduro

Dopo il blitz Usa che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro, Caracas resta senza elettricità in alcune zone e sotto massima allerta. Colpite basi militari, porto e aeroporto, mentre aumentano le tensioni internazionali
