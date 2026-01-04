Veglia a Crans-Montana per le vittime dell'incendio

Centinaia di persone hanno partecipato a una messa speciale a Crans-Montana, davanti alla chiesa di Saint-Christophe, per ricordare le vittime dell’incendio di Capodanno in un bar. La cappella non è riuscita a contenere tutti i fedeli, costretti a seguire la cerimonia all’esterno, tra preghiere e fiori. Tra le vittime figurano anche adolescenti e cittadini di diversi Paesi europei. Le autorità proseguono le identificazioni e le indagini, mentre due gestori del locale sono sotto inchiesta per omicidio colposo.