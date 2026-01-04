Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Papa Leone XIV: preoccupazione per il Venezuela post-blitz

Mondo

Durante l’Angelus, Papa Leone XIV ha chiesto rispetto per i diritti umani e la sovranità del Venezuela dopo la cattura di Maduro da parte degli Usa, sottolineando che il bene del popolo deve guidare giustizia e pace

Prossimi video

Neve e gelo in Germania, l’inverno colpisce Monaco e Berlino

Mondo

Milano-Cortina, la fiaccola olimpica risale l’Adriatico

Mondo

Veglia a Crans-Montana per le vittime dell'incendio

Mondo

Blackout a Berlino, migliaia di case senza elettricità

Mondo

Venezuela, Maduro portato nel carcere di Brooklyn

Mondo

Missile nordcoreano nel Mar del Giappone, allerta regionale

Mondo