L’inverno è arrivato in Germania con neve, ghiaccio e temperature rigide. A Monaco il sole ha favorito attività all’aperto come il pattinaggio sul canale del castello di Nymphenburg. A Berlino, invece, forti nevicate e vento hanno imbiancato strade e parchi fin dalle prime ore del mattino. Secondo il servizio meteorologico tedesco, le condizioni fredde e instabili sono destinate a proseguire, con possibili disagi alla circolazione.
Neve e gelo in Germania, l’inverno colpisce Monaco e Berlino
