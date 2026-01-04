Missile nordcoreano nel Mar del Giappone, allerta regionale

La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile balistico verso il mare al largo della costa orientale, secondo le autorità militari di Seul. L’ultimo test balistico di Pyongyang risaliva a novembre. Nelle stesse ore Kim Jong Un ha ribadito l’obiettivo di aumentare in modo significativo la produzione di armi tattiche guidate.
