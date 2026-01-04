Milano-Cortina, la fiaccola olimpica risale l’Adriatico

La staffetta della fiamma olimpica ha proseguito il suo viaggio in Italia lungo la costa adriatica, attirando pubblico e curiosi nei centri attraversati. La tappa è partita da Montesilvano, toccando Silvi Marina, Roseto degli Abruzzi e Giulianova. Nel corso della giornata il percorso ha poi deviato verso l’entroterra, con arrivo a Teramo e conclusione a L’Aquila. Il viaggio della fiaccola attraverserà tutte le province italiane in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.