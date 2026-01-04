Offerte Sky
Crans-Montana, messa per le vittime dell'incendio

Mondo

La messa di suffragio per le vittime dell’incendio di Capodanno è stata celebrata nella chiesa di Saint-Christophe a Crans-Montana, in Svizzera. Alla funzione è seguita una marcia silenziosa fino al luogo della tragedia

