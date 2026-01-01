Papa Leone: “Il mondo non si salva affilando le spade”

"Il mondo non si salva affilando le spade, giudicando, opprimendo, o eliminando i fratelli, ma piuttosto sforzandosi instancabilmente di comprendere, perdonare, liberare e accogliere tutti, senza calcoli e senza paura". Lo ha detto papa Leone XIV durante la messa nella Basilica di San Pietro per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, 59/a Giornata Mondiale della Pace
Prossimi video
Esplosione a Crans-Montana, l'arrivo dei soccorsi
Mondo
Svizzera, le immagini del luogo dell'esplosione a Crans-Montana
Mondo
Zelensky: vogliamo fine guerra non fine Ucraina
Mondo
Capodanno 2026, il mondo si accende di luci e colori
Mondo
Crans-Montana, Tajani: "Non escludiamo italiani coinvolti"
Mondo
Amsterdam, incendio nella chiesa storica Vondelkerk
Mondo
Usa, a New York Mamdani giura come nuovo sindaco
Mondo