Kim Jong Un rilancia lo sviluppo missilistico nordcoreano

Mondo

Il presidente della Corea del Nord Kim Jong Un ha annunciato che il Paese continuerà a sviluppare missili nei prossimi cinque anni. Il leader ha visitato importanti aziende del settore bellico, ispezionando impianti e componenti militari. Secondo i media statali, la produzione di missili e munizioni resta centrale per la deterrenza militare del Paese. Kim ha approvato documenti per la modernizzazione dell’industria bellica. Le linee guida confluiranno nel piano quinquennale atteso al congresso del partito del 2026.

