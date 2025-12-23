Robotaxi riprende servizio dopo blackout San Francisco. VIDEO

Offerte Sky
San Francisco, robotaxi in tilt per ore a causa di black-out. Poi riprende servizio. VIDEO

Mondo

Waymo ha ripreso il servizio di taxi a guida autonoma nell’area della baia di San Francisco dopo lo stop  scattato in seguito a un blackout esteso che ha lasciato molti robotaxi paralizzati, causando gravi disagi al traffico in tutta la città

Un blackout nella città di San Francisco ha bloccato ieri, di colpo, tutti i taxi a guida autonoma di Waymo. La  società non ha fornito una spiegazione sul motivo per cui i suoi veicoli siano stati interessati dal blackout ma è possibile che le interruzioni dei segnali stradali e dei dati sul traffico che i robotaxi normalmente ricevono in modalità wireless abbiano attivato il

protocollo di sicurezza che li ha portati a fermarsi. Il servizio Waymo è stato quindi  sospeso dopo che l'interruzione di corrente diffusa ha lasciato molti robotaxi paralizzati, causando gravi disagi al traffico in tutta la città. I video girati in tutta la città mostrano i robotaxi bloccati o che bloccano gli incroci, aggravando il traffico. "Ci concentriamo sulla sicurezza dei nostri passeggeri e sulla garanzia che il personale di emergenza abbia libero accesso per svolgere il proprio lavoro", ha affermato in una nota la portavoce di Waymo,

Suzanne Philion.

 

