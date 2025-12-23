Offerte Sky
Voragine in un canale nello Shropshire, barche bloccate

Mondo

Nello Shropshire, in Regno Unito, una voragine si è aperta lungo l’argine, coinvolgendo alcune imbarcazioni. Almeno due barche sono affondate, mentre altre sono rimaste bloccate ai margini. Parte dell’acqua si è riversata nei campi vicini. Le autorità hanno escluso feriti e invitato a evitare la zona.

