Regno Unito, capra in fuga semina il caos a Chippenham

A Chippenham, in Gran Bretagna, la polizia ha affrontato una sfida insolita quando una capra in fuga ha seminato il caos in città giovedì 18 dicembre. Gli agenti, muniti di scudi antisommossa e corde, hanno cercato di catturare l'animale che inseguiva una donna nel villaggio e cercava di mangiare le arance da una ghirlanda di Natale, ha raccontato un testimone alla BBC. La capra è stata infine riportata sana e salva al proprietario
