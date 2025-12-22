Offerte Sky
Attentato Bondi Beach, diffuse immagini addestramento killer

Mondo

Strage di Bondi Beach. I documenti diffusi dalla polizia di Sydney mostrano alcune immagini che ritraggono gli attentatori, Sajid e Naveed Akram, durante un addestramento in una zona rurale del Nuovo Galles del Sud

