Attentato Bondi Beach, diffuse immagini addestramento killer

Strage di Bondi Beach. I documenti diffusi dalla polizia di Sydney mostrano alcune immagini che ritraggono gli attentatori, Sajid e Naveed Akram, durante un addestramento in una zona rurale del Nuovo Galles del Sud
